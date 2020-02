Bei der "Himmlischen Nacht der Tenöre" werden drei Opernsänger von einem Streichensemble begleitet. Seit 16 Jahren erreichen die Tenöre nach eigenen Angaben Tausende Gäste mit ihrer Klassik-Konzert-Reihe. Am Mittwoch, 12. Februar, sind sie von 20 Uhr an live im Kurhaus Bad Tölz zu erleben. Die musikalische Reise nach Italien, in das Mutterland großer Opernkomponisten wie Giuseppe Verdi oder Giacomo Puccini, dauere etwa zwei Stunden. In dieser Zeit servieren die Sänger Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev sowie ein vierköpfiges Kammerorchester "eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke", heißt es in der Ankündigung. Tickets können online oder an der Abendkasse erworben werden.