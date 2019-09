Ob es eine Premiere vor 30 000 oder 40 000 Zuhörern war lässt sich schwer sagen. Außer Frage steht, dass der Wolfratshauser Projektchor One Decision am Freitag einen starken Auftritt vor einem starken Publikum hatte. Bei der Großdemonstration für Klimaschutz am Münchner Königsplatz sangen die vierzehnjährige Lucia Tepelmann (ganz rechts) und 15 Mädchen des Wolfratshauser Kinderchors den Song, den Tepelmann für Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung geschrieben hat: "Come on girls, it's friday/ it's time now to shout/ Come on boys, it's friday/ let's sing it out loud." Die Bilanz der jungen Münsingerin: "Wahnsinnig toll! Erst war ich total aufgeregt, aber als wir auf der Bühne standen, hab ich es richtig genossen." Auch das Video, das mit Hilfe von Künstlern, Schauspielern, Musikern und Filmprofis entstanden ist, kommt an. In wenigen Tagen erzielte "It's friday" von One Decision auf Youtube mehr als 9500 Klicks (https://youtu.be/SeKbi3kbSQ8).