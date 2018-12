18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Aufklärung Tabuthema Schütteltrauma

Beratungsstellen bieten Hilfe für Eltern im Landkreis

Manche Babys schreien und schreien. Minutenlang, stundenlang. An mehreren Tagen in der Woche. Der Stresspegel steigt, die Nerven der Eltern liegen irgendwann blank. In einem Moment der Überforderung wird der Säugling geschüttelt. Mit fatalen Folgen: Das Baby erleidet ein sogenanntes Schütteltrauma. "Rund zwei Drittel der Babys, die ein diagnostiziertes Schütteltrauma überleben, erleiden verzögerte oder chronische Schäden", erklärt Eva Burchard, Psychologin der Ökumenischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Bad Tölz. Fachleute vermuten, dass geistige und körperliche Behinderungen bei Kleinkindern teilweise auf früheres, nie diagnostiziertes Schütteln zurückzuführen sind. Nach wie vor jedoch ist das Schütteltrauma ein Tabuthema. Aufklärung ist dringend erforderlich. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche von Caritas und Diakonie und das Netzwerk frühe Kindheit KoKi des Landratsamts gehen deshalb mit einer Informationskampagne an die Öffentlichkeit. So wollen die beiden Stellen für die Themen sensibilisieren und Eltern ermutigen, sich früh Unterstützung zu holen. Sie verweisen dazu auf einen neuen Flyer, der rund um das Thema Schütteltrauma aufklärt.

"Der Wissensstand zum Thema ist in der Bevölkerung relativ niedrig", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. "Viel zu niedrig, wie Experten immer wieder bekräftigen." Katrin Stamm, Sozialpädagogin der KoKi in Bad Tölz erläutert die Gründe, warum die Kampagne wichtig ist. "Wenn ein Baby viel schreit, kommt man sehr schnell an seine nervlichen Grenzen", erklärt sie. "Das kann jedem passieren." Aber: "Mit ein paar wenigen, klaren Maßnahmen kann man sich und das Baby in einer Stresssituation vor unkontrollierten Handlungen schützen."

Stamm verweist auf den Flyer zum Thema. Dieser kläre nicht nur auf, warum Babys schreien und was bei einem Schütteltrauma mit dem kindlichen Gehirn passiert. Er beinhalte auch ganz einfache Handlungsanweisungen, die Schritt für Schritt erklären, wie man mit Überforderungssituationen umgeht. Eltern im Landkreis, die Schwierigkeiten mit schreienden Kleinkindern haben, können zudem die Beratung in Anspruch nehmen. "Mit unserer Informationskampagne wollen wir auch die Botschaft aussenden, dass sich Eltern schon bei der kleinsten Belastung an uns wenden können", appelliert Burchard. Gerade beim ersten Kind herrsche große Unsicherheit, wie man mit Belastungssituationen umgehen soll. "Im Freundes- und Bekanntenkreis wird das Thema oft bagatellisiert", ergänzt ihre Kollegin Eva Dietl, Sozialpädagogin und integrative Eltern- Säuglings-Kleinkindberaterin. "Viele trauen sich nicht zuzugeben, dass sie manchmal nervlich stark belastet sind." Eltern sollten sich daher frühzeitig bei der Beratungsstelle melden und einen Termin ausmachen. "In dringenden Fällen vergeben wir sehr kurzfristig Termine", betont Dietl. Den Flyer gibt es bei den Beratungsstellen, Kinderärzten, Arztpraxen und vielen anderen öffentlichen Stellen.

Ansprechpartner für Eltern aus dem Landkreis sind die Ökumenische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbands und der Diakonie Oberland im Klosterweg 2, 83646 Bad Tölz, Telefon 08041/79316130, Oder KoKi - Netzwerk frühe Kindheit beim Landratsamt, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz, unter Telefon 08041/505-424