29. August 2018, 21:52 Uhr Aufgetaucht Gestohlenes Rad nach vier Jahren gefunden

Der Wolfratshauser Polizei ist es gelungen, ein gestohlenes Fahrrad ausfindig zu machen und nach mehr als vier Jahren an seine Besitzerin aus Regensburg zurückzugeben. Nach Mitteilung der Beamten erhielten sie am Dienstag von einem 50-jährigen Anwohner der Alpenstraße einen Hinweis auf ein gefundenes Fahrrad, das immer wieder auf seinem Privatgrundstück abgestellt worden sei. Das Mountainbike wurde anschließend durch eine Streife der Polizei Wolfratshausen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass es im Juli 2014 in Regensburg gestohlen worden war. Die Eigentümerin hatte nach dem Diebstahl Anzeige erstattet und eine Beschreibung des Fahrrades sowie dessen Rahmennummer angegeben. Dadurch konnte das Rad von der Wolfratshauser Polizei zweifelsfrei als das Fahrrad der Regensburgerin identifiziert werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und es erfolgte eine DNA-Abnahme.