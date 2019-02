8. Februar 2019, 21:46 Uhr Aufgefahren Unfall mit Räumfahrzeug

Am Freitagmorgen ist es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Räumfahrzeug und einem Lieferwagen gekommen. Ein 44-jähriger Dietramszeller war mit einem Räumfahrzeug auf der Staatsstraße 2072 von Bairawies in Richtung Einöd unterwegs. Laut Polizei fuhr ein 25-jähriger Tölzer mit seinem Lieferwagen auf, weil er das Räumfahrzeug zu spät bemerkt hatte. Das Räumfahrzeug sei seitlich umgekippt, der Lieferwagen sei von der Straße abgekommen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Dietramszeller wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Bad Tölz gebracht. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro beziffert.