16. Juni 2019, 21:46 Uhr Auf steiler Straße E-Bike-Fahrer stirbt nach Sturz

Retter können 53-Jährigen nicht wiederbeleben

Kochel am See - Nahe Kochel ist es Freitagnacht zu einem tödlichen Unfall mit einem E-Bike gekommen. Gegen 20.35 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann aus Kochel mit seinem E-Bike auf der Forststraße von der Orterer Alm kommend in Richtung Pessenbach. Er stürzte nach Angaben der Polizei auf der steilen Straße und blieb dort liegen. Mehrere Radfahrer fanden ihn kurz darauf und begannen sofort mit ersten Rettungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes und der Bergwacht. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Kochlers feststellen. Die genauen Umstände, wie und warum es zu diesem Sturz gekommen ist, ermittelt nun die Polizeiinspektion Bad Tölz.

Es ist nicht der erste Unfall mit einem E-Bike im Landkreis, der den Radfahrer das Leben kostete. Ende 2018 verunglückte ein Mann in Bad Heilbrunn tödlich. Zuvor erlag ein 71-Jähriger seinen Verletzungen, nachdem er auf dem Parkplatz am Blomberg mit seinem E-Bike gegen ein abgestelltes Fahrzeug geprallt war.

Zeugen gesucht

Ein weiterer Unfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Freitag gegen 19 Uhr in Bad Tölz. Dort kam der Radfahrer mit leichten Verletzungen davon. Der 79-jährige Tölzer war mit seinem Rad auf dem Gehweg an der Sachsenkamer Straße in Richtung Bahnunterführung unterwegs. Ein 38 Jahre alter Tölzer fuhr mit seinem Kleintransporter nach Angaben der Polizei auf der Sachsenkamer Straße in gleicher Richtung.

Offenbar ohne zu schauen, verließ der 79-Jährige den Gehweg und fuhr auf die Fahrbahn. Der 38-Jährige musste deshalb abbremsen und überholte im Anschluss den Radfahrer. Als er mit dem Radfahrer auf gleicher Höhe war, streckte der 79-Jährige zum Abbiegen seine linke Hand aus und fuhr dem überholenden Transporter seitlich ins Heck. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt etwa 550 Euro.

Es gebe Zeugen des Unfalls, teilt die Polizei mit. Doch seien diese den Beamten namentlich nicht bekannt. Sie werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Bad Tölz zu melden.