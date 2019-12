Der Wagen eines 20-jährigen Münchners hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag mehrfach überschlagen, der Fahrer ist dabei laut Polizei nur leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am 25. Dezember gegen 12.55 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Sauerlach und Egling. Etwa 300 Meter nach Attenham wollte der Mann, so die Polizei, einen vor ihm fahrenden Wagen bei regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve überholen. Dabei kam sein Auto ins Schlingern, stellte sich quer, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dort mehrfach und blieb im angrenzenden Feld stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien, so die Polizei.