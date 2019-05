10. Mai 2019, 22:04 Uhr Auf Gut Hub All That Jazz

Festival der Kunstzeche Penzberg

Jazzfreunde müssen an dieem Wochenende nicht nach München fahren, um etwas geboten zu bekommen: Die Jazz-Zeche, eine Abteilung des Penzberger Vereins Kunstzeche, feiert auf Gut Hub ein Festival mit namhaften Musikern und abwechslungsreichem Programm. Benedikt Jahnel, in der Region seit Jugendjahren als Pianist von Max.bab bekannt, hat Thomas Grubert bei der Festivalplanung unterstützt. Als Musiker, Komponist und promovierter Mathematiker ist er mit komplexen Strukturen vertraut und erklärt am Samstag, 11. Mai, bei einem interaktiven Gesprächskonzert (Beginn 15 Uhr, Eintritt 10 Euro) "Was Sie schon immer über Jazz wissen wollten". Begleitet wird er von Henning Sieverts (Bass) und Bastian Jütte (Schlagzeug).

Am Samstagabend gehört die Bühne im alten Kuhstall dem "Piano Shooting Star der Republik" (Jazzthing) Tim Allhoff (20 Uhr, 21 Euro). Er kommt mit Andreas Kurz (Bass) und Bastian Jütte (Schlagzeug) nach Penzberg. Mit seinem Trio hat Allhoff bereits fünf Alben herausgebracht, von denen zwei mit dem Echo Jazz ausgezeichnet wurden. Zudem gewann er den Neuen Deutschen Jazzpreis.

Mit Standards, Bier und Weißwürsten beginnt der Sonntag, 12. Mai. Jahnel und Penzberger Musiker gestalten einen Jazzfrühschoppen (10 Uhr, Eintritt frei). Richtig spannend wird es dann noch einmal am Abend, wenn das Julia Kadel Trio seine Spontaneität unter Beweis stellt (19 Uhr, 21 Euro). "Grandios" nennt Grubert die Performances der jungen Pianistin, die mit Karl-Erik Enkelmann (Bass) und Steffen Roth (Schlagzeug) auftritt. Infos unter www.kunstzeche.de