Zwei Leichtverletzte und rund 18 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag vor dem Haupttor der ehemaligen Kaserne auf der Flinthöhe in Bad Tölz ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war eine 55 Jahre alte Fahrerin aus Gmund gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 472 in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung vor dem Haupttor übersah sie, dass die Ampel für sie auf Rot stand. Sie prallte auf das Fahrzeug eine 34-jährigen Mannes aus Bad Feilnbach, der die Kreuzung bei Grün in Richtung Prof.-Max-Lange-Platz, also zum Landratsamt hin, überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto des 34-Jährigen um die eigene Achse gedreht und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Wagen der Frau rutschte nach der Kollision noch gegen das Auto eines 50-jährigen Tölzers, der auf der Linksabbiegespur in Richtung Holzkirchen stand. Die Frau und der Bad Feilnbacher wurden leicht verletzt.