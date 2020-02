Fahren unter Drogeneinfluss, Schmuggel von Betäubungsmitteln und ein Haftbefehl: Eine ganze Reihe von Vergehen legt die Polizei einem Pärchen zur Last, das am Sonntagabend auf der A 95 bei Icking von den Beamten kontrolliert worden ist. Der Fahrer, ein 39-Jähriger Slowene, der in Österreich lebt, hatte am Vortag Speed konsumiert. Ein Schnelltest auf Drogen fiel positiv aus. Zudem hatte der Mann Amphetamine bei sich. Nun muss er mit einem einmonatigen Fahrverbot, einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und einem Strafverfahren wegen Schmuggel von Betäubungsmitteln rechnen. Gegen seine Beifahrerin wiederum, eine 25-jährige in München lebende Serbin, lag ein Haftbefehl vor. Nur durch die sofortige Zahlung von knapp 900 Euro blieb ihr ein dreimonatiger Gefängnisaufenthalt erspart.