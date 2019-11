Auf der Behörde in Bad Tölz

Im Landratsamt in Bad Tölz hat es am Montag gleich mehrere Zwischenfälle gegeben. Ein 27-Jähriger schleuderte einer Sachbearbeiterin einen Aktendeckel gegen die Brust, weil er eine amtliche Anordnung nicht akzeptieren wollte. Zuvor hatte er die Frau schon beschimpft. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs. Denn vor diesem Zwischenfall hatte sich bereits ein 31-Jähriger in der Asylstelle des Ausländeramts vorgedrängelt und sich bei den beiden Sachbearbeiterinnen lautstark über die lange Wartezeit beschwert. Die Polizei verhängte einen Platzverweis, den der 31-Jährige offenbar nur sehr widerwillig befolgte.