Schleierfahnder der Grenzpolizei Murnau sind am späten Samstagnachmittag an einem Autobahnparkplatz der A 95 von einem 72-jährigen Pkw-Fahrer nach dem Weg gefragt worden. Später fiel den Grenzpolizisten das Fahrzeug erneut auf. Der Rentner aus dem Landkreis Heilbronn (Baden-Württemberg) fuhr auf der A 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen in Schlangenlinien und laut Polizeibericht "äußerst unsicher". Er querte mit seinem Wagen öfters mehrere Fahrstreifen.

Das Fahrzeug konnte an der Rastanlage Höhenrain (Gemeinde Berg) von den Schleierfahndern letztlich aus dem Verkehr gezogen werden. Sofort erkannten die Polizeibeamten bei dem 72-Jährigen einen medizinischen Notfall. Der an Diabetes leidende Rentner hatte offensichtlich schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Er wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst in das Krankenhaus Wolfratshausen eingeliefert. Die Grenzpolizisten hätten nicht nur dem Rentner geholfen, sondern verhinderten vermutlich sogar einen schweren Unfall, heißt es im Bericht.