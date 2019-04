14. April 2019, 21:55 Uhr Auf der A 95 Eine Autobahnbrücke macht rums

Bis zum Freitagabend waren die Arbeiter mit ihren schweren Geräten angerückt, von 20 Uhr an wurde Metall und Beton der alten Autobahnbrücke Stück für Stück unter Lärm und Staub abgetragen: Autofahrer rund um die Anschlussstelle Schäftlarn der Garmischer Autobahn mussten am vergangenen Wochenende und noch bis zum frühen Morgen des Montags mit Umwegen und Zeitverlusten rechnen. Weil jene Autobahnbrücke abgebrochen wurde, die über die Staatsstraße 2071 zwischen Schäftlarn und Neufahrn hinweg führte, musste die darunter liegende Staatsstraße komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Von Montagfrüh an soll es zwar wieder möglich sein, von einer Seite der Autobahn auf die andere zu fahren, allerdings wird der Verkehr der Staatsstraße 2071 unter der Autobahnbrücke noch bis Ende August wechselseitig über eine Ampel geregelt. Nicht die einzige Großbaustelle übrigens: Zwischen dem Dreieck Starnberg und der Anschlussstelle Schäftlarn werden in den kommenden Wochen noch weitere Brücken aus Altersgründen abgerissen und neu gebaut, weshalb mit weiteren Umleitungen für die Straßen darunter zu rechnen ist. Auf der A 95 selbst werden die Fahrzeuge mit reduziertem Tempo über verengte Baustellenfahrbahnen gelotst.