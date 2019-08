Artikel per E-Mail versenden

Der Lieblingsberg des Märchenkönigs Ludwig II. war der Herzogstand. Zu seinem 173. Geburtstag kommt der "Kini" jetzt auf seinen Lieblingsberg zurück. König-Ludwig-Fans und Bergwanderer, die am Sonntag, 25. August, auf den Herzogstand kommen, haben gute Chancen, mit dem Märchenkönig - alias Ludwig-Darsteller Bernhard Rieger - ins Gespräch oder auf ein Foto zu kommen. Die erste Bergfahrt ist um 8.30 Uhr. Ab circa 10 Uhr wird der König erwartet. Treffen kann man den "Kini" rund um das Berggasthaus Herzogstand, in der Nähe der Ludwigbüste oder auch beim Pavillon bis in den Nachmittag hinein.