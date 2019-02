17. Februar 2019, 21:53 Uhr Auf dem Erholungsgelände Ambach Waldbauernvereinigung lädt zur Brautschau

Ein Treffen mit der "Braut", dem Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter, organisiert die Waldbesitzervereinigung (WBV) Wolfratshausen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen. Unter der Federführung der WBV Holzkirchen fand bereits am 7. Februar die 21. Oberland-Wertholzsubmission statt. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Versteigerung besonders wertvoller Laub- und Nadelholzstämme, die zentral auf einem Lagerplatz, dem Parkplatz des Erholungsgeländes Ambach am Starnberger See, angeboten wurden. 426 Kubikmeter wertvolles Laub-und Nadelholz waren diesmal geboten, die WBV Wolfratshausen beteiligte sich mit einer Liefermenge von 67 Kubikmetern an der Submission. Florian Loher, Geschäftsführer der WBV, sagt im Rückblick auf die Wertholzsubmission: "Für die Fichte und Tanne hätten wir uns etwas bessere Erlöse erwartet, wurden jedoch bei der Baumart Eiche positiv überrascht." Im Gegensatz zu Fichte und Tanne als Massensortiment komme der Qualitätsentwicklung beim Laubholz eine entscheidende Bedeutung zu. "Die gute Nachfrage und eine solide Wertschöpfung beim Laubholzverkauf stimmen uns zuversichtlich im Hinblick auf unsere Anstrengungen, die wichtigen Mischbaumarten in unsere Wälder zu bringen", so Loher.

Die WBV Wolfratshausen bietet ihren Mitgliedern und allen anderen Interessierten eine Führung mit Erläuterungen an, bei der die Stämme noch einmal begutachtet werden können. Treffpunkt ist an diesem Montag, 18. Februar, um 14.30 Uhr am Wertholzplatz Sankt Heinrich am Starnberger See, auf Parkplatz 1 des Ambacher Erholungsgebiets.