Um Wolfratshausen für Radfahrer sicherer zu machen, sollen an den wichtigsten Kreuzungen der Stadt Radaufstellflächen entstehen. Einen entsprechenden Antrag der Grünen haben die Stadträte am Mittwoch im Bauausschuss einstimmig bewilligt. Demnach soll geprüft werden, ob fünf Kreuzungen mit den Aufstellflächen für Fahrradfahrer markiert werden können: An der sogenannten Roma-Kreuzung zwischen Schießstätt-, Margaritenstraße und Moosbauerweg, die derzeit gerade umgestaltet wird und einen Radstreifen in Ost-West-Richtung erhält, sollen zwei weitere Aufstellflächen an der Schießstättstraße entstehen; geprüft werden sollen ferner die Möglichkeiten an der sogenannten Tapsi-Kreuzung zwischen B 11, Pfaffenrieder und Schießstättstraße, sowie an den Kreuzungen beim Friedhof, Am Floßkanal und Am Wasen. Radfahrer seien in Wolfratshausen gerade an Ampeln "massiv gefährdet", begründete Grünen-Fraktionssprecher Hans Schmidt den Antrag. Das sei wohl auch ein Grund dafür, dass viele Kinder und Jugendliche statt auf der Straße auf dem Gehsteig radelten. Mit markierten Aufstellflächen könnten Radler an Ampeln sicher losfahren, auch wenn es keine Radstreifen gebe. Schmidt nannte die Forderung der Grünen einen "Folgeantrag" des Stadtratsbeschlusses zur Ausrufung des Klimanotstands. "Die Verkehrswende gelingt nur, wenn der motorisierte Individualverkehr in der Stadt verringert wird zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und des ÖPNV."