28. April 2019, 22:30 Uhr Auch "Bürger für Bürger" machen mit Nachbarschaft im Internet

Stadt Wolfratshausen verlängert Kooperation mit Online-Plattform

Informieren, kommunizieren, lokales Engagement fördern: All das sind Ziele der Stadt Wolfratshausen und des Nachbarschaftshilfe-Vereins "Bürger für Bürger". Seit Juni 2018 läuft daher eine Kooperation mit der Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Inzwischen sind in Wolfratshausen laut Stadtverwaltung in fünf Nachbarschaften mehr als 500 Bürger auf der Plattform aktiv. Um die bisherigen Erfolge auszubauen, wurde die Kooperation nun bis Ende 2019 verlängert.

"Die Stadt Wolfratshausen sieht im Portal nebenan.de ein großes Potenzial, um nachbarschaftliche Vernetzung und Begegnungen zu fördern", erläutert Stadtmanager Stefan Werner. "Starke Nachbarschaften helfen uns dabei, unsere Stadt und unsere Ortsteile positiv und gemeinschaftlich weiter zu entwickeln." Über ein Organisationsprofil (https://organisation.nebenan.de) ruft die Stadtverwaltung beispielsweise zur Bürgerbeteiligung auf oder lädt zu Veranstaltungen ein. Der Verein Bürger für Bürger sucht über nebenan.de Helfer, lädt zu Bürgertreffen ein oder informiert über die nächste Sprechstunde. "Im Schnitt sind die Deutschen über eineinhalb Stunden am Tag mit dem Smartphone online. Da ist es für uns als Nachbarschaftshilfe wichtig, präsent und sichtbar zu sein", sagt der Vereinsvorsitzende Peter Lobenstein. Es sei eine Herausforderung, die 1300 Mitglieder des Vereins unterschiedlichen Alters zu erreichen. Die Nachbarschaftsplattform sei ein wichtiger Kanal mit zusätzlicher Reichweite, um neue interessierte Bürger zu finden. Das funktioniere aber nur, wenn viele das Portal nutzten. "Wir hoffen, mit verschiedenen Aktionen, die wir im Laufe des Jahres zusammen mit der Stadt Wolfratshausen planen, die Bekanntheit des Portals weiter zu erhöhen." Eine dieser Aktionen ist der Tag der Nachbarn am Freitag, 24. Mai, an dem die Plattform dazu aufruft, in der Nachbarschaft wie Grillparties und ähnliches zu veranstalten. Wer ein Fest besuchen, ausrichten oder auch durch Spenden oder helfende Hände unterstützen will, findet unter www.tagdernachbarn.de/wolfratshausen Feste in der Umgebung.