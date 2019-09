Die Polizei musste am Samstagabend in Bad Tölz eingreifen und verhaftete schließlich einen 24-jährigen Mann wegen versuchter Tötung.

Weil er während eines handgreiflichen Streits ein Messer gezogen hat, ermittelt die Kripo gegen einen 24-jährigen Mann wegen versuchter Tötung. Wie die Polizei meldet, geriet am Samstagabend gegen 22.45 Uhr der 24-Jährige mit zwei weiteren Männern im Alter von 32 und 37 Jahren, die in einer Gruppe unterwegs waren, im Umfeld der Buchener Straße in Bad Tölz in Streit. Worum es ging, ist bislang nicht bekannt. Nur, dass der 24-Jährige im Verlauf der Handgreiflichkeiten zwei Personen verletzt und ein Messer gegen einen der beiden Männer gerichtet hat. Anschließend schlug der mutmaßliche Täter noch eine Fensterscheibe einer nahegelegenen Gaststätte ein und verletzte sich dabei an der Hand. Als die Polizei eintraf, leistete er massiven Widerstand, konnte aber letztlich vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft München II hat Haftantrag gegen den Tatverdächtigen gestellt.