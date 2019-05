5. Mai 2019, 21:51 Uhr Asklepios-Klinik Saubere Hände

Die Asklepios Stadtklinik beteiligt sich auch heuer an der bundesweiten Kampagne "Saubere Hände" zur Verbesserung der Händedesinfektion in Krankenhäusern. Der Aktionstag findet am Mittwoch, 8. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr im Lichthof vor der Patientenaufnahme statt und richtet sich sowohl an die Mitarbeiter der Klinik als auch an Patienten und interessierte Besucher. Hygiene sei "die Basis der Patientensicherheit", erklärt Cornelia Kremser, Hygienefachkraft der Klinik. Die wichtigste Maßnahme sei dabei die Händedesinfektion. Sie verweist auf die Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Klinik sowie in den Patientenzimmern und betont, wie wichtig es sei, diese zu benutzen. "Sparsamkeit ist hier völlig fehl am Platz."