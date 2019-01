13. Januar 2019, 21:43 Uhr Ascholding und Endlhausen Bargeld wird gebracht

Raiffeisenbank bietet nach Filialschließungen Alternativen

Es ist so etwas wie ein Minimalkonsens, doch der Streit über die Filialschließung der Endlhauser und Ascholdinger Raiffeisenbank ist damit noch nicht vorbei: Nachdem sich im Dezember sieben Mitglieder und Kunden aus Ascholding und Endlhausen und der gesamte Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland getroffen haben, liegt nun ein Fahrplan auf dem Tisch. Das erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Zwar sind die Schalterbetriebe wie angekündigt zum 31. Dezember geschlossen worden, doch die Geldausgabeautomaten und Kontoauszugsdrucker sowie jeweils ein Briefkasten bleiben vorerst in beiden Geschäftsstellen bestehen. Für Ascholding ist ein Umzug der Selbstbedienungsgeräte zum neuen Edeka-Markt geplant. In Endlhausen bleiben die Geräte am derzeitigen Standort.

"Über eine Nachfolgeinvestition wird im Jahr 2021 entschieden", teilt die Raiffeisenbank mit. In allen von der Schließung betroffenen Geschäftsstellen wird laut Pressemitteilung die Beratung nach Terminvereinbarung angeboten. Dieses Angebot werde so lange aufrecht erhalten, bis über die weitere Nutzung der Geschäftsräume entschieden ist.

Besonders wichtig waren den Teilnehmern der Gesprächsrunde in Bad Tölz die Belange und Bedürfnisse der älteren und nicht mobilen Bevölkerung. Damit auch sie nach wie vor an ihr Geld kommen können, werde ein kostenloser Bargeld-Bring-Service eingerichtet, erklärt die Raiffeisenbank.

Zugleich weist das Unternehmen darauf hin, dass sich viele Bankgeschäfte wie beispielsweise Überweisungen, Daueraufträge, Auskünfte und ähnliches auch am Telefon erledigen lassen. Aus Kreisen der von der Schließung betroffenen Kunden heißt es allerdings, dass trotz dieses Ergebnisses weiterhin die Erhaltung der Bankstellen in ihrer bisherigen Form angestrebt werden soll.

Das Kunden-Service-Team der Raiffeisenbank im Oberland ist unter der Rufnummer 08041/79310 von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr erreichbar.