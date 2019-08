5. August 2019, 21:28 Uhr Ascholding Tumulte nach Maisfeldparty

Nach der Maisfeldparty am Samstag in Ascholding ist es heuer offenbar zu tumultartigen Szenen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bereitete vor allem die Abreise der 4000 Partygäste Probleme. Nach Festende gegen 2 Uhr machten sich zahlreiche zum Teil erheblich betrunkene Besucher im Dorf und auf der Staatsstraße 2072 auf die Suche nach einer Mitfahrgelegenheit. Die jungen Leute liefen auf der Fahrbahn herum und versuchten, vorbeikommende Taxen anzuhalten. Die Staatsstraße musste mehrmals für den Verkehr gesperrt werden. Und obwohl die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften dabei half, das Durcheinander zu ordnen, geriet der Verkehr aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens in der Gegend immer wieder ins Stocken. Manche Gäste mussten bis 6 Uhr in der Früh im Freien ausharren.