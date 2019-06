17. Juni 2019, 20:59 Uhr Arbeiten im Gange Bau des neuen Kochler Pausenhofs

Langsam ist zu erkennen, was im östlichen Bereich des Pausenhofes der Franz-Marc-Grundschule in Kochel entstehen soll: Die alte rund 1700 Quadratmeter große Asphaltfläche ist entfernt, die neue Pflasterfläche an der Turnhallenwand hergestellt, die Sprunggrube mit frischem Sand befüllt und auch der 28 mal 20 Meter große Allwetterplatz samt Unterbau mit aufwendigem Drainagensystem sowie die zwei 50-Meter-Laufbahnen mit typischen roten Kunststoffbelag fertiggestellt. "Auch wenn es ärgerlich war, dass aufgrund des Wetters der ursprüngliche Zeitplan um rund vier Wochen verschoben werden musste, sind die Baumaßnahmen insgesamt sehr gut und reibungslos verlaufen", sagt Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Bis die neu hergestellten Flächen genutzt werden können, sind noch wenige Restarbeiten notwendig: So wird die Grünfläche im Westen des Allwetterplatzes neu angelegt. Zudem müssen noch die Linien für die einzelnen Sportarten wie beispielsweise für Handball und Volleyball aufgebracht werden. Dies alles soll spätestens in einem Monat abgeschlossen sein, dennein Termin steht fest: Am Freitag 12. Juli, um 15 Uhr übergibt Holz den neuen Platz offiziell seiner Bestimmung. Die Franz-Marc-Grundschule und ihr Förderverein gestalten dazu ein buntes Programm.