Das geplante Neubaugebiet soll auf dem Hügel oberhalb des Zwickerhofs entstehen (im Vordergrund). Dort sind aktuell 37 Grundstücke vorgesehen. Anwohner der Heißstraße in Bad Tölz fürchten allerdings zunehmenden Verkehr. Sie nutzen den früheren Bergbaustollen in dem Hügel, um das Projekt grundsätzlich infrage zu stellen.

Auf der Zwickerwiese sollen Wohnhäuser für junge Tölzer Familien zu halbwegs erschwinglichen Preisen entstehen. Auf dem rund 2,4 Hektar großen Areal sind insgesamt 37 Bauparzellen für Einfamilienhäuser, zumeist aber Doppelhäuser und Dreispänner vorgesehen. Das Vorhaben ist stark umstritten. Die Hausbesitzer an der Heißstraße wehren sich vor allem dagegen, dass die Zufahrt zu dem Neubaugebiet vor ihren Gartenzäunen geplant ist. Dies wurde beim Informationsabend am Montag im Sitzungssaal des Rathauses noch einmal deutlich.

Da die Grundstücke zwischen 230 und 600 Quadratmeter groß seien, handle es sich um "eine kompakte Bebauung", erläuterte Stadtplanerin Susanne Rentsch vom Büro Plankreis aus München. Eine signifikante Zunahme des Verkehrs ist laut Verkehrsgutachter Daniel Lesch aus Bochum allerdings nicht zu erwarten. Ebenso wenig werde es Probleme mit dem alten Bergbaustollen auf der Zwickerwiese geben, wie Sachverständiger Michael Grösbrink aus Gelsenkirchen erklärte.

Die Anwohner der Heißstraße und der Ludwig-Thoma-Straße, die das Gros der etwa 80 Zuhörer bildeten, schenkten den beiden Experten indes wenig Glauben. Die Stadt hatte in den Sitzungssaal eingeladen, um im Bebauungsplanverfahren eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu gewährleisten, wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger erklärte. Am wenigsten strittig war noch die Art und Weise, wie das Wohnbaugebiet aussehen soll. Rentsch zufolge sind die Häuser nach Westen hin in ihrer Ausrichtung an die Gebäude der Heißstraße angepasst, nach Norden sind sie fingerartig abgespreizt. "Damit sie in die Landschaft hineinfließen", sagte die Stadtplanerin. In der Mitte soll es einen grünen Anger mit einem Kinderspielplatz geben, als zentralen Aufenthaltsort. Zwischen den Fingern der Häuser sind Wendehämmer und dahinter jeweils ein Grünstreifen vorgesehen. Einige Anlieger fürchten deshalb, dass das Wohngebiet später einfach erweitert werden kann. Die Wendehämmer seien für die Müllfahrzeuge nötig, und die Grünstreifen brauche man, um im Winter den Schnee abzuladen, sagte Bauamtschef Fürstberger.

Der Kern des Streits zwischen Stadt und Anliegern liegt jedoch in der Zufahrt zu den neuen Häusern. Die soll ausschließlich über die Heißstraße erfolgen. Eben daran entzündet sich der Widerstand der Bewohner, die in ihrem ruhigen Viertel keinen zusätzlichen Verkehr vor ihrer Haustüre haben wollen. Sie fordern, das neue Wohngebiet an der Bairawieser Straße schräg gegenüber vom Friedhof zu planen. Das verstößt für Bauamtsleiter Fürstberger allerdings gegen das Anbindegebot. "Das ist eine Zersiedelung der Landschaft, deshalb sind wir dem nicht näher getreten." Ein anderer Vorschlag: Die Zufahrtsstraße sollte ebenfalls etwa von Höhe des Friedhofs aus zu den neuen Häusern führen. Fürstberger dazu: "Das ist Flächenfraß." Dies sei in Zeiten des Klimaschutzes "nicht so ohne Weiteres zu verantworten".

Über die Heißstraße rollen bislang kaum Autos. Verkehrsplaner Lesch vom Büro Brilon, Bondzio, Weiser aus Bochum errechnete nach einer Zählung am 16. Oktober 2018 von 7 bis 19 Uhr eine maximale Verkehrsbelastung von bis zu 143 Fahrzeugen pro Stunde. "Das ist sehr wenig", sagte er. Dies liege weit unter dem Grenzwert für ein solches Wohngebiet von 400 Fahrzeugen. Durch die neuen Häuser auf der Zwickerwiese kämen 315 Fahrzeuge hinzu - pro Tag. In den Spitzenzeiten wäre das alle vier Minuten eines mehr. Seinen Berechnungen hatte Lesch nach eigenen Angaben stets den "Worst Case in einem plausiblen Rahmen" zugrunde gelegt - von den Prognosen des künftigen Verkehrsaufkommens auf der Bairawieser Straße bis zur Zahl der Autofahrer im künftigen Wohngebiet. "Wir haben alles weit überschätzt."

Dennoch gab es Kritik im Publikum. Ein Teilnehmer vermisste eine Verträglichkeitsprüfung wegen des Kindergartens und der behinderten Kinder der Von-Rothmund-Schule an der Heißstraße, andere befürchteten etliche Mamataxi-Fahrten. Gastronom Peter Frech, der in der Heißstraße wohnt, meinte nicht zuletzt ob seiner Fahrerlebnisse im Winter: "Diese Straße ist für dieses Wohngebiet ungeeignet."

Das Bergbaugutachten vom Sachverständigen Grösbrink versuchte ein vom Orden der Armen Schulschwestern und anderen Anliegern beauftragter Rechtsanwalt zu zerpflücken. Er monierte, dass es keine konkrete Hohlraumberechnung für den alten Arnoldstollen gebe, der sich quer unter dem neuen Wohngebiet hindurch zieht. Deshalb sei der Nachweis einer dauerhaften Sicherung nicht möglich, sagte er. Überdies hätten einige Stadträte am Tag des Planaufstellungsbeschlusses von dem alten Bergbaugebiet nichts gewusst. Und für das neue Wohngebiet habe die Stadt eine Alternativplanung gar nicht ins Auge gefast. Der Anwalt drohte mit einer Popularklage und mit dem Gang vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Die Vorwürfe gegen seine Arbeit wies Bergbau-Ingenieur Grösbrink von der Arccon GmbH aus Gelsenkirchen zurück. "Ich mache das Geschäft nicht erst seit Kurzem, sondern seit 27 Jahren, und ich bin amtlich bestellter Sachverständiger." Nach seinem Bericht fanden im Sommer 132 Bohrungen in je einem Meter Abstand in den 26 Meter tiefen Stollen statt, um den Verlauf genau zu erkunden. Bei einer zu sichernden Länge von 230 Metern müssten 920 Kubikmeter Stollenvolumen mit einer betonähnlichen Masse verfüllt werden, so Grösbrink. Dies sei derzeit zu 50 Prozent geschehen. "Danach wird es keine bergbaulichen Einwirkungen auf die Geländeoberfläche und auf die Bauwerke geben."

Unter den Zuhörern beim Infoabend befanden sich jedoch nicht bloß Gegner des Projekts. Zwischendurch meldete sich ein junger Familienvater zu Wort, der im Lettenholz wohnt. Dort lebe man mit etwa 28 000 Fahrzeugen am Tag, sagte er. Dringend suche er nach der Möglichkeit für ein bezahlbares Wohnhaus, "ich bin echt verzweifelt". Den Hausbesitzern an der Heißstraße hielt er entgegen: "Ich bin schockiert, wie ihr euch da wehrt, gegen das bisschen Verkehr."