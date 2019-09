Für den Stadtteil Gartenberg soll ein Gesamtverkehrskonzept erstellt werden: Dieser Antrag von Günther Fuhrmann (FDP) steht im nächsten Stadtrat auf der Tagesordnung. Hintergrund sind die bevorstehenden Veränderungen an der Egerlandstraße, wo die Baugenossenschaft Geretsried die alten Häuser mit den Nummern 58 bis 74 abreißt und einen neuen Wohn- und Geschäftskomplex errichtet.

Fuhrmann verweist auf Aussagen des Architekten Klaus Kehrbaum, wonach an der Egerlandstraße ein Minikreisverkehr und eine Einbahnstraße denkbar seien. Jedenfalls stünden Auswirkungen auf große Teile von in Gartenberg bevor, so der FDP-Stadtrat. Dies sei weder im Bürgerworkshop noch bei Genehmigung Bebauungsplans berücksichtigt worden. Fuhrmann führt die einzelnen Punkte auf, die Kehrbaum dargelegt hatte - von Tiefgarageneinfahrten bis zu den Anschlüssen an die Bundesstraße 11 und spricht von "potentieller Überlastung" und "Gefahrenpotential". Für ihn sei eine verkehrsberuhigte "Neue Mitte" vorstellbar, aber die umliegenden Wohngebiete und die Verkehrsstruktur in Gartenberg und darüber hinaus dürften nicht darunter leiden. Wer den Individualverkehr reduzieren wolle, so Fuhrmann weiter, müsse an Radfahrer, Fußgänger, ältere Menschen, Kinder, Behinderte und neuerdings auch an E-Roller denken - und vor allem alles zusammenhängend betrachten.

Stadtrat Geretsried, Dienstag, 24. September, 17 Uhr, Rathaus