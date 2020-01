Die Gemeinde Icking will bei der Suche nach Personal nicht ins Hintertreffen geraten. Deshalb hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen, zusätzliche finanzielle Anreize zu bieten und - wie andere Kommunen im Nordlandkreis - die Großraumzulage München zu gewähren. "Ich kann nur empfehlen, es auch zu machen", sagte Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI). Im vergangenen Jahr habe man erlebt, wie schwierig es sei, neue Mitarbeiter zu bekommen. "Und ich denke, Personal ist heutzutage durchaus flexibel und bereit abzuwandern, wenn es andernorts besser bezahlt wird."

Mit der Großraumzulage erhalten in Icking nun Vollzeit-Beschäftigte der Lohngruppierungen bis EG 9c, respektive S15 monatlich 270 Euro brutto mehr. Dies gilt rückwirkend zum 1. Januar. Ab EG 19, respektive S16 gibt es 135 Euro mehr, Auszubildende und Praktikanten erhalten bei Vollzeit 140 Euro mehr. Der Kinderbetrag bei Vollzeit bis E13, respektive S18 beträgt wie bei Auszubildenden und Praktikanten 50 Euro mehr. Die Zulage kommt laut Menrad für fünf Beschäftigte im Bauhof infrage, für neun im Rathaus, für einen Azubi und für 17 Mitarbeiter in der Kinderbetreuung. Die Beschäftigten in der Mittagsbetreuung habe die Gemeinde bei der Berechnung ausgenommen, denn bis auf die Leitung seien alle 450-Euro-Kräfte.

Für die Kommune bedeutet die Zulage jährliche Mehrausgaben von 83 400 Euro, dazu kommen noch einmal der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (plus 16 600 Euro) und die Zusatzversorgung (plus 6700 Euro). Die Großraumzulage steht in Icking, anders als in Wolfratshausen, nicht unter einem Widerrufsvorbehalt. "Die Leute müssen sich ja drauf verlassen können", sagte Menrad. Auch Lisa Häberlein (SPD) fand, "es kommt doch keiner, wenn er weiß, es kann wieder weg sein". Kämmerer Stefan Fischer erklärte, dass andere Kommunen durchaus Szenarien festlegten, in denen die Zulage widerrufen werden könne. Da aber der Tarifvertrag zur Großraumzulage 2024 bereits wieder auslaufe, sahen die Ickinger Räte keine Notwendigkeit einen solchen Vorbehalts.