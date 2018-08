15. August 2018, 21:53 Uhr Anmeldung zu Schulung Richtiger Umgang mit Pflanzenschutzmitteln

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen bietet in diesem Jahr erneut den Kurs "Sachkundig im Pflanzenschutz" mitsamt einer Prüfung für Anwender an. Laut Pflanzenschutzgesetz darf eine Person Pestizide nur dann anwenden und vertreiben, wenn sie über einen Sachkundenachweis verfügt. Nach der erfolgreichen Teilnahme an dem angebotenen Kurs kann dieser Sachkundenachweis beantragt werden. Die Schulung besteht aus drei Vorbereitungstagen, die am 24., 25. und 26. September stattfinden, und einem Prüfungstag am 28. September. Die Anmeldung muss schriftlich mit Formblatt bis Montag, 20. August, erfolgen. Spätere Anmeldungen werden nicht mehr angenommen. Nähere Informationen gibt es am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen.