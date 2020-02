Am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, findet das durch das Kreisbildungswerk organisierte Wochenendseminar "Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit, Ruhe im Alltag finden" im Kloster Schlehdorf statt. Die Anmeldungen hierzu werden derzeit entgegengenommen. Referent ist der Gesundheitswissenschaftler Florian Wiedemann. Teilnehmer erhalten eine Einführung in die Achtsamkeitsmeditation. Darauf aufbauend wird der Frage nachgegangen, wie diese Haltung auch in den persönlichen Alltag integriert werden kann, um den Anforderungen des Lebens mit mehr innerer Ruhe und Gelassenheit begegnen zu können. Anmeldungen über das Kreisbildungswerk, Telefon 08041/6090, E-Mail info@kbw-toelz.de