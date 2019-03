10. März 2019, 21:49 Uhr Anhaltesignal missachtet Mit 1,8 Promille auf der Flucht

Nicht nur hat sich ein Gaißacher Autofahrer in der Nacht zum Sonntag mit 1,8 Promille Alkohol im Blut noch hinter das Steuer seines Autos gesetzt und ist gefahren. Zudem wollte er sich auch noch einer Polizeikontrolle entziehen und verursachte bei der Flucht einen Verkehrsunfall. Dem Bericht der Beamten zufolge wollte eine Streife gegen 1.30 Uhr den Fahrer in Gaißach-Untergries zur Verkehrskontrolle anhalten. Doch statt die Anhaltesignale zu befolgen, gab der 48-jährige Gaißacher Gas und fuhr Richtung Obergries davon. Dabei kam er allerdings von der Straße ab: In der Isarstraße rutschte er in einen Zaun und blieb im Schnee stecken. Als ihn die Polizei schließlich kontrollierte, stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Den Schaden am Zaun schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.