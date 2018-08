22. August 2018, 22:04 Uhr Angezeigt Polizei findet Drogen in Bürsten-Geheimfach

Die Polizei hofft, dass der Fund von Drogen in einer Haarbürste und die anschließende Anzeige durch Fahnder die Drogenkarriere eines 16-Jährigen beendet haben, bevor sie begonnen hat. Nach Angaben der Beamten wurde der Jugendliche am Dienstagnachmittag am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen polizeilich kontrolliert. Nachdem die Beamten in seinem Rucksack abgerauchte Jointstummel fahnden und der junge Mann immer nervöser wurde, untersuchten die Fahnder seine Sachen sehr gründlich. Dabei stellte sich heraus, dass in einer Haarbürste ein Geheimfach eingebaut war. Darin befanden sich eine geringe Menge Marihuana und einige LSD-Trips. Der 16-Jährige wurde im Anschluss seiner Mutter übergeben.