12. November 2018, 21:55 Uhr Angelika Felendas liest Der Kommissär ermittelt wieder

"Herbststurm" hat Angelika Felendas ihren dritten Krimi um Kommissär Reitmeyer genannt, den sie am Mittwoch, 14. November, in der Tölzer Buchhandlung Winzerer vorstellt. Die Handlung ist wieder in München und in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen angesiedelt. Die Inflation galoppiert, wegen der Reparationsforderungen werden Anschläge auf die französische Gesandtschaft verübt und in der Stadt marodieren Mitglieder der inzwischen verbotenen Freikorps. Kommissär Reitmeyer könnte es gut gehen, da sich die Beziehung zu seiner Jugendfreundin Caroline deutlich entspannt hat. Dann aber muss er in den Kreisen russischer Exil-Monarchisten ermitteln, die sich nach der Oktoberrevolution in München niedergelassen haben. Zwei Morde und das Verschwinden einer jungen Adeligen halten ihn in Atem. Angelika Felendas großer Erfolg "Der eiserne Sommer" finde auch im neuen Buch eine gelungene Fortsetzung, heißt es in der Einladung. "Der Historikerin gelingt ein meisterliches Portrait Münchens dieser Ära zwischen den beiden Kriegen." Beginn in der Buchhandlung Winzerer (Obere Marktstraße 61) ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro, Anmeldung unter Tel. 08041/98 12.