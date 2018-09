24. September 2018, 22:02 Uhr Angebot in Reichersbeuern Schnupperstunde der Eltern-Kind-Gruppe

Das Kreisbildungswerk lädt an diesem Dienstag, 25. September, ein zu einer Schnupperstunde in der Eltern-Kind-Gruppe (EKP) in Reichersbeuern, und zwar von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die EKP-Gruppen sind ein Angebot für junge Familien mit Kindern bis zum Kindergarten-eintritt. Vermittelt werden Sinnes- und Naturerfahrungen, Bastelanregungen, Impulse zu Erziehungsthemen und zur sozialen Förderung der Kinder. Aber auch der Austausch unter Eltern und der Spaß innerhalb der Gruppe kommen nicht zu kurz. Die Gruppen treffen sich einmal pro Woche. Leiterin Angelika Bauer lädt Eltern von ein- bis dreijährigen Kleinkindern zu dieser Schnupperstunde ins Pfarrheim ein. Information unter Telefon 08171 / 2458 oder per E-Mail unter gelibauer@t-online.de