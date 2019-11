Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe, die besonders begabt sind und sich für Naturwissenschaften und Technik interessieren, können am Förderprogramm TUM-Kolleg teilnehmen, einem Kooperationsprojekt zwischen dem Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting und der Technischen Universität (TU) München. Die Schule lädt interessierte Schüler und Eltern am Donnerstag, 28. November, zu einem Informationsabend ein.

Beim TUM-Kolleg besucht eine Gruppe von bis zu 15 Schülerinnen und Schülern in der elften und zwölften Klasse an einem Tag pro Woche besondere Lehrveranstaltungen an der TU in München, wobei sie verschiedene Fakultäten und Studienrichtungen kennenlernen. Sie verfassen auch eine Forschungsarbeit. Das Projekt ist so konstruiert, dass die Schülerinnen und Schüler keinen regulären Unterricht verpassen. Das Projekt richtet sich auch an Schüler anderer Gymnasien, bei einer Aufnahme ist ein Wechsel nach Gauting erforderlich.

Interessierte können sich unter der E-Mail tumkolleg@ovtg.de für eine Informationsveranstaltung am Donnerstag, 28. November, anmelden, die im Computerraum Altbau-Ost des Otto-von Taube-Gymnasiums in Gauting, Germeringer Straße, von 19.30 Uhr an stattfindet.