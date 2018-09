3. September 2018, 22:08 Uhr Angebot in Bad Tölz Outdoor-Fitness-Aktion im Franziskanergarten

Gemeinsam aktiv sein, mit dem gewissen Plus an sportlicher Herausforderung - und dabei Spaß haben: Das ist das Ziel der Tölzer Outdoor-Fitnessaktion "Aktiv im Franziskanergarten". In diesem Herbst, konkreter in diesem September immer freitags von 17 Uhr an und im Oktober immer samstags von 10 Uhr an, sollen sich Teilnehmer von den Übungen an der frischen Luft inspirieren lassen. Einmal wöchentlich sollen Interessierte eine "anstrengende und intensive, aber vergnügliche und anregende Stunde im schönen Franziskanergarten mit seinen grünen Wiesen und dem alten Baumbestand" genießen können, erklären die Veranstalter, das Stadtmarketing Bad Tölz. Der Körper profitiere durch eine Kräftigung der Muskulatur, Balance sowie Stabilisation der Gelenke und eine Verbesserung des Körpergefühls. Interessierte sollen in leichter Sportkleidung und mit einer Matte vorbeikommen. Die Stunden finden bei jedem Wetter statt, außer bei gefährlichem Sturm und Gewitter.