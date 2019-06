28. Juni 2019, 22:00 Uhr Angebot des DAV Wandertour zur Brecherspitze

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet am kommenden Mittwoch, 3. Juli, eine Tour auf die Brecherspitze im Mangfallgebirge an. Die Brecherspitze ist, obwohl eher selten besucht, einer der markantesten und schönsten Aussichtsberge des Schlierseer Gebietes. Der Aufstieg führt von Neuhaus über die Ankelalm und nach steilem Wiesenaufstieg über die felsige und Latschen durchsetzte Brecherschneid zum Gipfel. Zurück geht es auf gleichem Weg. Anschließend Einkehr in Neuhaus oder Schliersee. Bei ausreichend Zeit ist auch der Besuch des Wasmeier-Freilichtmuseums eine Option. Nähere Informationen über Wolfgang Neuerburg (Telefon 08179/8060 oder E-Mail an wolfgangneuerburg@gmx.net).