Angebot an Schüler, Azubis und Lehrer

"BrotZeit & Spiele" bietet vergünstigte Tickets an

Schülerinnen und Schüler von den weiterführenden Schulen der Region und ihre Lehrkräfte, sowie Studenten und Auszubildende können in der Saison 2019 erstmals zu allen Vorstellungen von "BrotZeit & Spiele" Eintrittskarten für eine symbolische Summe in Höhe von einem Euro pro Schüler, Lehrkraft, Azubi oder Student erhalten. Das teilt die Veranstaltungsagentur "BrotZeit&Spiele" in einer Pressemeldung mit.

Somit können einzelne Interessierte oder aber auch ein ganzer Klassenverbund inklusive Lehrkraft quasi kostenlos ins Theater, Kabarett oder Konzert kommen, und das an allen Spielorten, die "BrotZeit&Spiele" derzeit bedient: Neben Icking und Bad Tölz sind dies Aying, Bad Aibling, Isen, Peißenberg, Starnberg, Wasserburg und Weilheim. Das Angebot gilt, solange Plätze zur Verfügung stehen.

Den Veranstaltern ist es nach eigenen Angaben ein Anliegen, junge Menschen für die darstellenden Künste zu begeistern und ihnen einen Zugang zur kulturellen Auseinandersetzung zu ermöglichen. Entscheidend sei dabei die Vernetzung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Schulen. Es gehe "BrotZeit&Spiele" da wie den Pädagogen bei der Arbeit: "Unsere Veranstaltungen fordern und fördern alle wesentlichen sozialen und kulturellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also alles, was man im modernen Welttheater braucht", heißt es in der Pressemitteilung. Junge Menschen für Kulturveranstaltungen zu begeistern, gelinge allerdings nur, wenn sie den Weg dorthin erst einmal gefunden haben. Nach Absprache möglich sind zusätzlich Einführungen, Nachgespräche und Kabarett- und Theaterführungen mit Einblick hinter die Kulissen.

Wer sich für das Angebot interessiert, kann das Programm unter der Internetadresse einsehen, sich mindestens zwei Tage vor der jeweiligen Aufführung unter der Telefonnummer 08171/385 21 21 oder per E-Mail an service@brotzeitundspiele.de melden und die Kartenanzahl reservieren. Daraufhin schicken die Veranstalter dann eine Bestätigungs-E-Mail für die jeweilige Abendkasse. Gegen die Vorlage der Bestätigung und bei Schülern eines Schülerausweises erhalten die Interessierten dann das Ticket für einen Euro.

Nähere Informationen zu den vergünstigten Eintrittskarten gibt es im Internet unter www.brotzeitundspiele.de