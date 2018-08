24. August 2018, 21:59 Uhr Angeblich älter geschätzt Nacktbilder an Kind verschickt

20-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht verantworten

Ein 20 Jahre junger Mann aus dem Landkreis muss sich wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an Kindern vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Am Donnerstag gestand er, einer jungen Frau Bilder in obszönen Posen von sich über den Nachrichtendienst Whats-App geschickt zu haben - insgesamt vier Mal im März 2017. Dass die junge Frau aber erst 13 Jahre alt war, habe er nicht gewusst. Das Gericht muss nun herausfinden, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht.

Zur Fortsetzung der Verhandlung am Dienstag, 11. September, hört Amtsrichter Urs Wäckerlin das inzwischen 14-jährige Mädchen aus Stuttgart und einen Polizisten, bei dem sie zu dem Fall ausgesagt hat. Das Mädchen hatte damals offenbar angegeben, dem Angeklagten ihr Alter von Beginn an genannt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft München II wirft dem Mann deshalb sexuellen Missbrauch an Kindern vor. Dieser Tatbestand gilt als erfüllt, wenn das Opfer jünger als 14 Jahre alt war und der Täter nachweislich über dessen Alter Bescheid wusste. Angeklagt ist der 20-Jährige nach Paragraf 176 des Strafgesetzbuches, Absatz 4. Darin heißt es: "Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer auf ein Kind durch Vorzeigen pornografischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern pornografischen Inhalts, durch Zugänglichmachen pornografischer Inhalte mittels Informations- und Kommunikationstechnologie oder durch entsprechende Reden einwirkt."

Der Angeklagte beteuerte am Donnerstag, er habe das Mädchen aufgrund ihres Profilbildes älter eingeschätzt. Der Chat-Room, in dem er sie kennenlernte, sei außerdem erst für Personen ab einem Alter von 15 Jahren zulässig gewesen. Das Mädchen habe in dem Chat sexuelles Interesse an ihm gezeigt und ebenfalls Bilder in eindeutigen Posen geschickt. Dass sie erst 13 Jahre alt war, habe er erst erfahren, als die Polizei sich bei ihm meldete. Die ganze Geschichte tue ihm sehr leid, sagte er.