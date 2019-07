12. Juli 2019, 21:26 Uhr Andreas Bourani und Pur Live im Maierhof

Nach seiner Tour im Jahr 2016 und den großen Open Air Shows im Sommer 2017 hat sich Andreas Bourani für zwei Jahre eine Live-Pause gegönnt. Jetzt meldet sich der Sänger mit ausgewählten Konzertterminen zurück, und zwar erneut unter freiem Himmel. Im Maierhof im Kloster Benediktbeuern wird er am Samstag, 13. Juli, hautnah zu erleben sein. Seinem Publikum wird Bourani im Rahmen dieser Tour erstmalig und exklusiv neues Songmaterial präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Seine "herausragende Stimme und tief gehenden Texte begeistern gleichermaßen. Vor allem auch seine Qualitäten als Musiker und Entertainer, die perfekt eingespielte Band und eine faszinierende Lichtshow machen jedes Konzert von Andreas Bourani zu einem unvergesslichen Erlebnis", versprechen die Veranstalter. Als Special Guest wurde Vera Klima bestätigt. Am Sonntag, 14. Juli, wartet schon der nächste Höhepunkt auf Popmusikfreunde: Dann treten Pur im Maierhof im Kloster Benediktbeuern im Rahmen ihrer Zwischen den Welten Open-Air Tour 2019 auf. Mit über zwölf Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland.