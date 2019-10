Der Betreiber einer Tankstelle in Bad Tölz hat am frühen Samstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei meldet, wurde der Eigentümer gegen ein Uhr morgens von Lärm geweckt. Als er in den Verkaufsraum seiner Tankstelle ging, um nachzusehen, traf er dort auf einen Mann mit Rucksack, der die Eingangstür aus Glas eingeschlagen hatte, um in die Tankstelle zu gelangen. Als der Besitzer ihn zur Rede stellte, flüchtete der Einbrecher. Gestohlen hat er nichts, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nun den etwa 30-jährigen Täter, der laut Mitteilung circa 1,80 Meter groß ist und Bairisch spricht. Zeugen, denen zur Tatzeit in näherer Umgebung der Tankstelle ein Mann aufgefallen ist, auf den die Beschreibung passt, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bad Tölz unter Telefon 08041/76106-0 zu melden.