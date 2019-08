An Raststätte an der A95

Die Weilheimer Verkehrspolizei führt am Samstag, 24. August, an der Tank- und Rastanlage Höhenrain-West einen Infotag zum Thema "Rettungsgasse" durch. Noch immer müssten Einsatzkräfte feststellen, dass die Rettungsgasse nicht oder nicht richtig eingehalten wird, heißt es in der Pressemeldung. Für die Einsatzkräfte bedeute dies meist den Verlust wertvoller, manchmal sogar überlebensrettender Minuten. Auch im Hinblick auf die geplante Erhöhung des Bußgeldsatzes bei Missbrauch der Rettungsgasse möchte die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim mit anderen Rettungs- und Hilfsdiensten wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Autobahnmeisterei auf die Thematik hinweisen. Der Aktionstag läuft in Höhenrain-West von 9 bis 13 Uhr.