Unbekannte brechen in Schulkiosk ein

An der Mittelschule Geretsried

In den Weihnachtsferien ist in die Mittelschule Geretsried eingebrochen worden. Über den Pausenhof drangen die Täter in den Schulkiosk ein. Dafür entfernten sie die komplette Fensterscheibe des Kiosks und räumten die Kasse mit Wechselgeld leer. Wie viel Beute sich dort machen ließ, ist noch nicht näher bekannt. Weil bislang aber auch von der Fensterscheibe jede Spur fehlt, beläuft sich der vorläufige Schaden laut Polizei auf rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 08171 / 93 510 entgegen.