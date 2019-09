An der Loisach sieht man in Wolfratshausen ja ständig Spaziergänger. Mali Schneider (hinten) und Dorian von Kölln (vorne) sind am Freitag aber über den Fluss gelaufen - auf zwei sogenannten Slacklines, die sie vorher in stundenlanger Arbeit zwischen den Bäumen der Ufer gespannt hatten. Gekonnt balancierten die Freunde aus Wolfratshausen und Bad Tölz auf den nachgebenden Seilen und zeigten den staunenden Zuschauern, die sich auf dem Sebastianisteg versammelt hatten, was Körperbeherrschung und Gleichgewichtssinn sind. Später kam noch Max Lochner aus Gelting dazu. Wie Schneider verriet, betreiben die drei den schwindelerregenden Sport schon länger, sind bereits über einige Flüsse und über den Sylvensteinsee balanciert. Die Überquerung der Loisach in seiner Heimatstadt aber war eine Premiere. Schneider hatte lange ein Seil über den Badweiher gespannt, auf dem er regelmäßig trainierte. Weil das aber nicht genehmigt war, ließ es die Stadt entfernen. Nun hat er eine Erlaubnis beim Wasserwirtschaftsamt eingeholt, das für die Loisach zuständig ist. Sie gilt laut Schneider bis Ende 2020. Die Slacklines dürfen jedoch nicht über Nacht hängen bleiben. Gut möglich also, dass man die Flusswandler bald wieder sieht.