An der Bundesstraße 11

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in der sogenannten Hollywoodkurve an der B 11 den Schriftzug "Geretsried" mit blauer und roter Farbe besprüht. Wie viel es kosten wird, die aus Metall bestehenden Großbuchstaben wieder zu säubern, kann die Polizei derzeit noch nicht abschätzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 08171 / 93 510 entgegen.