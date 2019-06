11. Juni 2019, 21:55 Uhr An der Bockschützstraße Tölz richtet WC-Häuschen her

Im großen Sanierungsprogramm ist nun die Anlage am Parkhaus dran

Nachdem die Stadt Bad Tölz im vergangenen Jahr schon die öffentlichen Toiletten im Bürgergarten hinter dem Rathaus und am Waldfriedhof erneuert hat, ist jetzt die WC-Anlage am Parkhaus in der Bockschützstraße an der Reihe. Dort haben am Dienstag die Sanierungsarbeiten begonnen.

Genauso wie die anderen beiden Toilettenanlagen soll auch das WC am Parkhaus nach Abschluss der Bauarbeiten selbstreinigend und vandalismussicher sein. Möglich werden soll das durch einen großflächigen Einsatz von Edelstahl, einen Fußboden aus Kunstharz sowie moderne Wasserhähne, die man zum Aktivieren nicht berühren muss.

"Das System der vandalismussicheren und selbstreinigenden Toilette hat sich für den öffentlichen Raum bewährt", erklärt Bürgermeister Josef Janker (CSU). "Deshalb haben wir uns entschieden, auch an diesem für Einheimische genauso wie für Besucher zentralen Platz die Toiletten entsprechend herzurichten", so der Rathaus-Chef. Es sei der Stadt durchaus bewusst, sagt Janker weiter, dass die Sperrung jetzt im Sommer nicht ganz unproblematisch sei. Doch an einer solche Toilettenanlage ließen sich die Bauarbeiten nur außerhalb der Frostperiode vernünftig durchführen. "Und darüber hinaus müssen wir uns bei unserer Zeitplanung auch an den Kapazitäten der Fachfirma orientieren", so Bürgermeister Janker.

Geplant ist der Einbau von zwei Toilettenkabinen, eine davon barrierefrei und mit Wickeltisch. Vor dem Einbau der Fertigmodule wird der gesamte Innenbereich des Toilettenhäuschens hergerichtet. Außen wird die Fassade renoviert und durch eine neue Lampentechnik ergänzt. In die Sanierung steckt die Stadt rund 250 000 Euro. Auch am Waldfriedhof hat die Stadt schon 235 000 Euro ausgegeben. Die Toilettenertüchtigung soll aber trotz der hohen Kosten munter weitergehen. Für das nächste Jahr ist die Sanierung der WC-Anlage am Zentralen Omnibusbahnhof geplant.