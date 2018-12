18. Dezember 2018, 22:04 Uhr An den Feiertagen Sonderöffnungszeiten des Bergwerksmuseums

Während der Feiertage gelten im Bergwerksmuseum Penzberg, Karlstraße 36, geänderte Öffnungszeiten. Darauf weist das Museum in einer Pressemeldung hin. Seit vergangenem Montag bis Mittwoch, 26. Dezember, ist das Bergwerksmuseum geschlossen. Im Anschluss gelten die regulären Öffnungszeiten von Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag, und zwar jeweils von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen gibt es über die Homepage des Museums unter www.bergwerksmuseum-penzberg.de, per E-Mail an museum@penzberg.de oder telefonisch unter der Nummer 08856/903 4004. Auf Anfrage organisiert die Museumsleitung auch Führungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten.