5. August 2019, 21:28 Uhr Amtsgericht Wolfratshausen Schlechtes Marihuana

55-Jähriger wegen Drogenbesitzes zu Geldstrafe verurteilt

Eine günstige Gelegenheit, Marihuana zu kaufen, hatte der heute 55-jährige Angeklagte nutzen wollen. Für 400 Euro erwarb er nach eigener Aussage knapp 90 Gramm der Droge am Münchner Harras. "Ich dachte mir, so billig kriege ich es nie wieder her", sagte der Mann aus dem Landkreis am Montag vor dem Amtsgericht Wolfratshausen. Dort saß er auf der Anklagebank, weil Polizisten seine Wohnung nach dem Kauf im Juli 2018 durchsucht und das Marihuana entdeckt hatten. Im Prozess räumte der Mann alles ein. Er wurde wegen vorsätzlichen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt.

Mit zwei weiteren Personen teilte sich der Angeklagte die Wohnung. Dort waren Polizisten bei einer Durchsuchung auf das Marihuana gestoßen. Ein damit gefüllter Plastikbeutel lag auf dem Küchentisch, ein zweiter versteckt hinter der Musikbox im Wohnzimmer. Dort habe der Mann auch seinen Schlafplatz gehabt, berichtete einer der Polizisten vor Gericht. In der Vernehmung habe der Angeklagte gestanden, dass ihm das Marihuana gehöre.

Nur um es selbst zu rauchen, habe er das Marihuana gekauft, gab der Mann an. Die Qualität sei schlecht gewesen. Deshalb habe er es so günstig bekommen. "Das beste war es nicht." Während der Staatsanwalt für eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plädierte, forderte der Verteidiger eine Geldstrafe von 900 Euro. Sein Mandant habe das Marihuana als Schmerzmittelersatz genommen. "Ich habe den Eindruck gewonnen, dass er verstanden hat, dass es mit dem Drogenkonsum vorbei sein muss", sagte der Verteidiger.