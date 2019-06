5. Juni 2019, 22:17 Uhr Amtsgericht Kinderporno verschickt: Frau muss Strafe zahlen

Von Benjamin Engel, Wolfratshausen

Als die Angeklagte ein kinderpornografisches Video zugeschickt bekam, hätte sie das besser der Polizei melden sollen. Doch stattdessen leitete sie im Juni 2018 über Whatsapp die Aufnahmen einfach weiter, auf denen ein Mann ein etwa zweijähriges Kind missbrauchte. Damit machte sich die 48-jährige Frau aus dem Landkreis strafbar. Sie flog auf und sollte laut Strafbefehl 900 Euro zahlen. Weil die Frau aus Westafrika jedoch Einspruch einlegte, wurde vor dem Amtsgericht Wolfratshausen am Mittwoch in dem Fall öffentlich verhandelt. Doch der Prozess dauerte kaum zehn Minuten. Die Verteidigerin nahm den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Denn bei einer Verurteilung hätte ihrer Mandantin eine höhere Strafe gedroht.

Persönlich war die Angeklagte nicht im Gerichtssaal erschienen. Die Frau hatte nur ihre Verteidigerin zur Verhandlung geschickt. Diese erklärte, dass ihre Mandantin nur deshalb Einspruch eingelegt habe, damit die Hintergründe ihres Verhaltens öffentlich dargestellt werden könnten. Demnach hatte ursprünglich eine Frau aus der Elfenbeinküste das kinderpornografische Video per Whatsapp verschickt. Diese Frau habe in gutartiger Absicht gehandelt, wie sie der Verteidigerin nach Kontaktaufnahme geschildert habe. Als Mutter sei es der ursprünglichen Versenderin darum gegangen, die Grausamkeit des Mannes in dem Video aufzuzeigen. Hintergedanke sei gewesen, dass jemand den Mann identifizieren könne, berichtete die Verteidigerin. Von dieser Frau sei es sicher naiv gewesen, zu glauben, dass die Angeklagte den Erwachsenen auf dem Video hätte erkennen können. Denn die Altenpflegerin lebe schließlich schon seit 2008 in Deutschland. "Die Angeklagte ist nicht auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen", sagte die Verteidigerin. "Das ist der Vorwurf, der ihr zu machen ist."

Wer kinderpornografische Schriften verbreitet, erwirbt und besitzt, kann mit Haft von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden. So ist es im Strafgesetzbuch geregelt. Bislang ist die Angeklagte strafrechtlich nicht aufgefallen. Im Bundeszentralregister hat sie keinen Eintrag.

Als Amtsrichter Helmut Berger erfuhr, was die Angeklagte laut ihrer Verteidigerin beruflich verdient, warnte er. Bislang sei deren Mandantin mit einer Tagessatzhöhe von zehn Euro günstig davongekommen. Lege er das Einkommen der Angeklagten zugrunde, müsse er den Tagessatz auf 40 Euro erhöhen. "Es würde teurer werden", sagte Berger. Auch die Staatsanwältin erläuterte, dass bisher schon nur die Mindeststrafe ausgesprochen worden sei. Allerdings würde sie auch dabei bleiben, wenn der Einspruch zurückgenommen werde. Dem stimmte die Verteidigerin zu. Mit der Angeklagten habe sie vor der Verhandlung das Risiko besprochen. "Es war meiner Mandantin wichtig, die Erklärung vorzulegen."