Sie sind eine der kleineren Fraktionen im Ickinger Gemeinderat, doch die Ickinger Initiative mit ihren drei Vertretern im Ratsgremium mischt sich ein und vertritt ihre Interessen und Meinungen für die Kommune stets deutlich. Das soll nach dem Willen der Gruppierung auch so bleiben - wobei sie auch noch wachsen möchte. Und dafür hat die Ickinger Initiative nun kürzlich bei der Aufstellungsversammlung die Weichen gestellt. Dabei wurden jene Kandidaten gewählt, die bei der Gemeinderatswahl im März 2020 für die politische Gruppierung antreten werden. 36 Teilnehmer der Versammlung haben ihre Stimme abgegeben, teilt die Ickinger Initiative in einer Pressemeldung mit, und folgendes entschieden: Die Liste wird angeführt von den amtierenden, erprobten Gemeinderäten Vigdis Nipperdey, Alfred Vogel und Otto Güllich. Nipperdey ist seit 1978 Mitglied des Ickinger Gemeinderates.

Die Juristin Nipperdey, Witwe des 1992 verstorbenen Historikers Thomas Nipperdey, lebt seit 1974 in der Isartalkommune, hat vier erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Sie gründete und führte 16 Jahre lang die legendäre Vortragsreihe "Ickinger Kontakte" und gründete die Kinderbücherei. Von 1996 bis 2006 war sie Mitglied und Vorsitzende des Hochschulrates der TU München. Sie ist unter anderem Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Außenpolitik in München, Mitglied des Bezirksvorstands der Frauen-Union Oberbayern, Bezirksvorsitzende des Arbeitskreises Hochschule und Kultur der CSU und Mitglied der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum. Im Jahr 2000 wurde ihr für ihr ehrenamtliches öffentliches Wirken das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2008 der Bayerische Verdienstorden verliehen, 2018 wurde sie zur Ehrensenatorin der TU München ernannt.

Alfred Vogel ist 1942 in Icking geboren, im Ort aufgewachsen und seit 1990 für die Ickinger Initiative im Gemeinderat. Sein Vater gründete in den 1930er Jahren in Icking eine Privatschule, aus der später das heutige Gymnasium hervorgegangen ist. Seine Frau Ingrid - ebenfalls in Icking/Holzen aufgewachsen - und alle drei Kinder sind in Icking respektive im Kloster Schäftlarn in die Schule gegangen. Als Einheimischem liegen dem promovierten Ingenieur die Ortsentwicklung, der Erhalt des ländlichen Charakters und der Gemeindehaushalt besonders am Herzen. Ebenso wichtig ist ihm das soziale Engagement im Ort. Im Berufsleben ist er Geschäftsführender Gesellschafter einer Computerfirma in München.

Otto Güllich wuchs in Wolfratshausen auf und ist seit 1989 in Icking beheimatet. Der promovierte Kinderarzt hat überwiegend in Schweden Medizin studiert und dort viele Jahre gearbeitet, bevor er die väterliche Kinderarztpraxis übernahm. Er ist selbst Vater von fünf Kindern, seine Frau Katarina stammt aus Schweden. "Die ganze Familie ist, einschließlich der Großeltern, Geschwister und Cousinen, in Icking in vielfältiger Weise eingebunden", teilt die Initiative mit.

Auf Platz vier kandidiert Bärbel Müller, Diplom-Ingenieurin und Mutter von zwei kleinen Töchtern. Sie ist in Irschenhausen aufgewachsen und in Icking in die Schule gegangen. Alle Probleme von jungen Familien sind ihr aus eigener Erfahrung wohlvertraut. Auch Steffen Müller, Platz 12, und Harald Vogel, Platz 14, gehören zur jüngeren Generation, die sich für die Zukunft Ickings engagieren möchten. Auf Platz fünf wurde Katharina von Zitzewitz gewählt, die sich bei der Flüchtlingsbetreuung eingesetzt hat und jetzt ehrenamtlich in der Nachmittagsbetreuung der Unterstufenschüler des Gymnasiums Icking arbeitet. Sie ist in Ebenhausen aufgewachsen und in Icking in die Schule gegangen. Ingrid Vogel, Platz sieben, ist gemeindeweit für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Nachbarschaftshilfe und dem Second Hand Shop bekannt.

"Alle Kandidaten eint das Ziel, Icking mit allen seinen Ortsteilen so lebenswert zu erhalten, wie es bisher glücklicherweise ist", heißt es in der Pressemitteilung, mit einem klaren Schlussplädoyer: "Der Erhalt der Landschaft hat oberste Priorität und muss verteidigt werden gegen kurzfristig modische Industrialisierungsversuche und den Druck, der derzeit das Isartal in seiner einmaligen Schönheit gefährdet."

Die Kandidaten der Ickinger Initiative: 1. Vigdis Nipperdey; 2. Dr. Alfred Vogel; 3. Dt. Otto Güllich; 4. Bärbel Müller; 5. Katharina von Zitzewitz; 6. Prof. Dr. Georg Wörner; 7. Ingrid Vogel; 8. Corina Becker; 9. Hans Gottwald; 10. Beate Gebhardt; 11. Dr. Anja Zeus; 12. Steffen Müller; 13. Jutta Kreher; 14. Harald Vogel; 15. Dr. Karlhans Behnisch; 16. Wolfgang Förg; 17. Karl Findl