4. August 2019, 21:35 Uhr Am ZUK in Benediktbeuern Exerzitien im Klostergarten

Das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern stellt seine Gartenexerzitien unter ein Motto, dessen Urheberschaft dem indischen Dichter Tagore zugesprochen wird: "Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten". Von Sonntag, 11. August, um 14 Uhr bis Donnerstag, 15. August, nach dem Mittagessen können Besucher Zeiten des Schweigens und Gesprächs, der Besinnung und Gartenarbeit, der gottesdienstlichen Feier und der Gemeinschaft miteinander teilen. Die geistliche Leitung hat ZUK-Rektor Pater Karl Geißinger. "Die Exerzitien laden dazu ein, intensiv in den Lebenszyklus eines Gartens einzutauchen und darin letztlich den Urgrund allen Lebens zu erahnen." Die Teilnahme kostet 110 Euro plus Übernachtung und Verpflegung. Anmeldung unter Telefon 08857/88-701.