5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Am Wolfratshauser Marienplatz Fackeln und Musik

Gebirgsschützen gedenken der Opfer des Ersten Weltkriegs

Mit dem Großen Zapfenstreich hat die Wolfratshauser Gebirgsschützenkompanie den Nationalfeiertag am Mittwoch begangen und der Opfer des Ersten Weltkriegs gedacht. Hunderte Zuschauer verfolgten das militärische Zeremoniell, musikalisch begleitet von der Musikkapelle Münsing (unter Walter Hofner) und dem Spielmannszug Gelting, geleitet von Johann Waldherr. Zuvor hatten die Gebirgsschützen das Ritual des Großen Zapfenstreichs erklärt, das seinen Ursprung in den Heerlagern des Mittelalters hatte, wo es die Nachtruhe anordnen sollte. Nun gelte das Zeremoniell den Gefallenen des Ersten Weltkrieg, dessen Ende sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt, erklärte Hermann Paetzmann. In seiner Ansprache wies er auch darauf hin, dass der Kriegsbeginn 1914 in Deutschland nicht nur auf Euphorie stieß: In den ländlichen Regionen seien vielerorts "pessimistische Stimmen" zu finden gewesen. Matrosen des Wolfratshauser Patenschiffs "Oste" hissten auf dem Marienplatz die Bundesflagge. Zwischen den Musikstücken gab es eine Totenehrung, zu der Bürgermeister Klaus Heilinglechner einen Kranz niederlegte. Nach Salutschüssen wurden schließlich der Zapfenstreichmarsch sowie Bayern- und Nationalhymne gespielt, bevor Ehrenhauptmann Ewald Brückl seine Schützenkompanie zum Abmarsch kommandierte.