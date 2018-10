11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Am Wolfrathauser Bahnhof Drei Verletzte nach Pfefferspray-Attacke

Am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr sind zwei Geretsrieder im Alter von 61 und 45 Jahren am Wolfratshauser Bahnhof in Streit geraten. Der 61-Jährige sprühte dem 46-Jährigen eine Ladung Tierabwehrspray ins Gesicht, als er offensichtlich meinte, von ihm angegangen zu werden. Doch nicht nur der 46-Jährige wurde Opfer der Sprühattacke, sondern auch eine 45-jährige Frau aus Geretsried und ein 58-jähriger Mann aus Wolfratshausen, die sich zufällig in der Nähe der beiden Streithähne aufhielten. Die beiden wurden durch das Spray verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Das auch als "Pfefferspray" bekannte Abwehrspray ist ab 14 Jahren frei verkäuflich.